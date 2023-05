XABI ALONSO: “Roma favorita, ma ci prepareremo meglio per il ritorno. Vogliamo la finale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, commenta a fine gara la semifinale di andata dell’Europa League che si è appena giocata allo stadio Olimpico contro la Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico dei tedeschi ai microfoni dei giornalisti al termine del match:

Che partita è stata?

“Non siamo felici, non volevamo questa sconfitta ma sappiamo che abbiamo un’altra possibilità settimana prossima. Dobbiamo guadagnarci la partita, non c’è alcuna speculazione. Non c’è margine di errore, dobbiamo essere concentrati”.

Il cambio di Kossounou?

“Ci siamo preoccupati, ha dei problemi al piede sinistro, aspettiamo di capire. Peccato per oggi e per la settimana prossima”

Come ha ritrovato Mourinho?

“Erano quasi 10 anni che non ci vedevamo, dal punto di vista tattico mi aspettavo di incontrare una forte squadra. Pellegrini e Bove sono molto forti, c’è stato tanto controllo di palla. I primi 10′ abbiamo avuto delle buone occasioni, ma purtroppo non le abbiamo sfruttate. Ci sono occasioni perse ma sicuramente pensiamo alla settimana prossima, non tutto è perduto. Ci prepareremo per questo”.

In che senso non ci saranno speculazioni?

“Adesso mi concentrerò sulla partita di domenica contro lo Stoccarda, avremo questi infortuni da affrontare anche domenica. Vogliamo raggiungere questa finale, è una notte speciale. Ci prepareremo sicuramente meglio. La Roma sarà la favorita, ma il calcio è questo. Posso dire che ci prepareremo al meglio, combatteremo per non perdere le occasioni”.

Rammarico per le occasioni sciupate?

“Sicuramente potevamo combattere meglio, loro sono molto forti in difesa. Avremmo potuto giocarcela meglio, ma quello che posso sottolineare è che la prossima settimana ci prepareremo meglio”.