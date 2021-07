Xhaka si complica, ma non è finita. Il giocatore aspetta ancora la Roma: le ultime

AS ROMA NEWS – A chi sperava che il tormentone Xhaka fosse definitivamente concluso dopo le voci circolate ieri sul suo imminente rinnovo con l’Arsenal resterà deluso: la telenovela a puntare è destinata ancora ad andare avanti.

Non troppo però: Granit Xhaka ha deciso di aspettare ancora qualche giorno prima di firmare il nuovo contratto (a cifre superiori a quelle proposte dalla Roma) che lo legherebbe all’Arsenal fino a fine carriera. Lo scrivono questa mattina un po’ tutti i giornali in edicola.

Secondo Il Messaggero (A. Angeloni), la Roma sarebbe ancora ottimista sull’arrivo di Xhaka. Stessa versione della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), che racconta come Tiago Pinto non si sia ancora arreso a perdere lo svizzero. Con l’Arsenal il braccio di ferro continua: i Gunners chiedono 23 milioni compresi i bonus, la Roma non si è spostata dai 15.

Distanza ampia, che ha irrigidito gli inglesi. Ma la mossa del rinnovo, scrive il Corriere della Sera (G. Piacentini), appare più un tentativo di stanare la Roma. Xhaka infatti è ancora determinato a lasciare Londra, e l’Arsenal lo sa.

Ora la palla passa alla Roma: se nei prossimi giorni non tenteranno un rilancio, Xhaka potrebbe convincersi a rinnovare mettendo fine alla sua relazione con i giallorossi e ai continui ammiccamenti social con Josè Mourinho. Certo, dopo ieri il mediano svizzero è più lontano dalla Roma, ma la partita non è ancora finita.