YOUTH LEAGUE | La Roma Primavera strappa un pari a Manchester: Arena risponde a Thompson, finisce 1-1

La Roma Primavera torna da Manchester con un punto prezioso. I ragazzi di Mattia Scala pareggiano 1-1 sul campo dello United nella quarta giornata della League Phase di Youth League, rimontando nel finale grazie a un calcio di rigore trasformato da Arena. I giallorossi salgono così a quota 7 punti, proseguendo la propria corsa verso la qualificazione.
La Roma parte bene e dopo appena un minuto sfiora il vantaggio con Arena, che non riesce a sfruttare un ottimo pallone servito da Camara. Col passare dei minuti cresce lo United, che al 39′ trova il gol: Mantato sfonda sulla fascia e mette al centro un pallone che Thompson spedisce in rete per l’1-0 inglese.
Nella ripresa la squadra di Scala cerca la reazione, ma rischia anche di subire il raddoppio. Decisivo Kilvinger, bravo al 77′ a fermare Ibragimov lanciato in contropiede. Un minuto dopo arriva l’episodio che cambia la partita: fallo di mano di Thompson sul cross di Corredera e calcio di rigore per la Roma. Dal dischetto si presenta Arena, che non sbaglia e firma l’1-1 al 79′. Un pareggio che resiste fino al triplice fischio.
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Dopo il successo per 2-0 sull’Inter in campionato, arriva dunque un altro risultato positivo per i giovani giallorossi, che mantengono vive le proprie ambizioni europee. La Roma sale a 7 punti dopo quattro giornate e nel prossimo turno, il 25 novembre, affronterà il Paris Saint-Germain in trasferta.
Redazione Giallorossi.net