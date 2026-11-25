La Roma Primavera conquista Parigi e firma una bella impresa in Youth League. I ragazzi di Mattia Scala superano il Paris Saint-Germain per 2-1 nella quinta giornata della League Phase, grazie a una splendida doppietta di Lorenzo Paratici. Una vittoria importante per il cammino europeo dei giallorossi, che dopo il successo per 4-2 sul campo del Cesena in campionato confermano il proprio ottimo momento.

La partita si mette subito sui binari giusti per la Roma, che passa in vantaggio all’11’. Tutto nasce da un lancio lungo del portiere Kilvinger, sul quale Carlaccini scatta sulla fascia e serve un pallone preciso al centro dell’area. Paratici si fa trovare pronto e batte Vignaud, portando avanti i giallorossi. Il PSG prova a reagire, ma la squadra di Scala mantiene ordine e aggressività, concedendo poche occasioni realmente pericolose.

Al 36′ è Kilvinger a chiudere lo specchio della porta a Slama, evitando il pareggio. La Roma continua però a rendersi pericolosa e al 43′ trova il raddoppio ancora con Paratici: cross dalla destra e perfetto colpo di testa dell’attaccante, che supera nuovamente Vignaud. I giallorossi vanno così all’intervallo sul 2-0, premiati da una prima frazione giocata con personalità e grande concretezza negli ultimi metri.

La ripresa si apre con la reazione dei padroni di casa. Al 50′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Koukaba svetta di testa e accorcia le distanze, riaprendo immediatamente la partita. Il PSG prende coraggio e aumenta la pressione, mentre la Roma cerca di rispondere attraverso le ripartenze. Il momento più delicato arriva al 64′, quando Niakate colpisce un palo clamoroso, facendo tremare la difesa giallorossa.

Superato lo spavento, la formazione di Scala riesce a ritrovare equilibrio e a contenere le iniziative dei francesi. Al 67′ entrano Strata e Ballarin al posto di Loreti e Guaglianone, mentre nel finale trovano spazio anche Romero e Forni. Decisivi alcuni interventi difensivi di Marchetti, bravo a chiudere in particolare sulle incursioni di Ayari e Mboumba nei minuti conclusivi. Il PSG prova fino all’ultimo a raggiungere il pareggio, ma i giallorossi resistono e portano a casa il successo.

Il grande protagonista è Lorenzo Paratici, autore di due reti che regalano alla Roma tre punti preziosi nella corsa alla qualificazione. Ma il successo porta la firma di tutto il gruppo, capace prima di imporre il proprio gioco e poi di soffrire contro un avversario di livello internazionale. Un bel segnale per il settore giovanile giallorosso, a poche ore dalla sfida di Champions League tra le prime squadre di PSG e Roma.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini