YOUTH LEAGUE | Roma show: 5-0 allo Slovan, tripletta di Paratici davanti a D’Amico e Galantic

La Roma Primavera travolge lo Slovan Bratislava al Tre Fontane e rialza subito la testa dopo il ko in campionato contro il Torino. Nella terza giornata di UEFA Youth League i ragazzi di Mattia Scala si impongono con un netto 5-0, trascinati da uno scatenato Paratici, autore di una tripletta nella ripresa.

Ad assistere alla partita c’erano anche il direttore sportivo Tony D’Amico, il CEO John Galantic e il responsabile del settore giovanile Massimo Margiotta. Presente al Tre Fontane anche Federico Balzaretti, vice direttore sportivo del Marsiglia.

La Roma prende subito in mano il pallino del gioco, anche se lo Slovan riesce inizialmente a contenere la pressione giallorossa. Il vantaggio arriva al 35′: Arena lancia in campo aperto Camara, che davanti a Gramblička apre il piatto e firma l’1-0 con cui si chiude la prima frazione.

Nella ripresa la partita cambia definitivamente volto con l’ingresso di Paratici. Entrato al 56′ proprio al posto di Camara, l’attaccante impiega appena cinque minuti per lasciare il segno: ancora Arena serve in profondità il compagno, che entra in area e non sbaglia davanti al portiere slovacco.

Nel finale lo Slovan cede e la Roma dilaga. Al 79′ Paratici è il più rapido ad avventarsi su un pallone rimasto vivo in area dopo una conclusione di Terlizzi e realizza il 3-0. Sei minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Cama, il giovane attaccante stacca da solo e completa la propria tripletta personale. All’87′ c’è gloria anche per Arena, protagonista fino a quel momento con due assist: il centravanti firma il definitivo 5-0 e completa una giornata praticamente perfetta per la squadra di Scala.

Una vittoria larga e convincente, costruita ancora una volta attraverso i ragazzi del settore giovanile giallorosso. E con D’Amico, Galantic e Margiotta presenti sugli spalti, Paratici, Arena e compagni hanno mandato un altro segnale importante anche alla prima squadra, proprio nei giorni in cui Gasperini sta continuando ad aprire sempre di più le porte ai giovani di Trigoria.

Giallorossi.net | T. De Cortis