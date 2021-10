Zalewski e il video shock: dall’incontro col trapper alla reazione della Roma, ecco com’è andata

AS ROMA NEWS – Non si placano le polemiche intorno al caso Zalewski, protagonista di un video a dir poco infelice che lo vede attore non protagonista mentre un suo presunto amico “avvertiva” Mourinho che da lì a poco avrebbero “pippato”.

Questa mattina i giornali raccontano con precisione quanto accaduto e chi è l’autore del video incriminato. A scatenare il caso è stata una storia Instagram pubblicata da un trapper chiamato Zep Bembo che il calciatore aveva conosciuto giovedì sera in un pub a Monti.

Zalewski era andato a trascorrere la serata con un altro amico ma, all’interno del locale, è stato riconosciuto da alcuni ragazzi ed è stato coinvolto nel filmato delirante che in poche ore ha iniziato a rimbalzare da un social ad un altro.

Situazione che ha coinvolto l’autore del video a scusarsi pubblicamente: “Ho pubblicato una storia con una battuta infelice, colpa di una mia leggerezza e voglio scusarmi con tutti. Mi è dispiaciuto molto mettere in difficoltà il calciatore della Roma che tra l’altro avevo conosciuto in quel momento (…) Sono contro tutti i i tipi di droghe, non era mia intenzione offendere nessuno. D’ora in poi starò più attento”.

Zalewski invece, pur dispiaciutissimo, non ha ritenuto di dover fare un post di scuse perché, appunto, la sua difesa è stata nel non accorgersi di niente.

Se questa è la storia del fattaccio, che più o meno coincide su tutti i quotidiani, meno chiara è la reazione della Roma e di Mourinho alla vicenda. Per Il Tempo (E. Zotti) infatti il club ha dimostrato vicinanza al diciannovenne e non verrà adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti di un ragazzo che sta affrontando un periodo complicato dopo la scomparsa del padre.

Per il Corriere della Sera (G. Piacentini) invece la Roma e Mourinho non avrebbero affatto gradito la vicenda, tanto che per Zalewski è in arrivo una multa. La società, pur restando vicina al ragazzo in un momento difficile, non farà sconti facendo rispettare il regolamento interno. A Mou il compito di far capire al giovane talento italo-polacco che con certi comportanti non si va lontano.