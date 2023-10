Zalewski nella bufera. Corona lo inguaia, lui nega: “Mai scommesso in vita mia”. E la Roma…

AS ROMA NEWS – Il mondo del calcio trema davanti a quello che può diventare un nuovo scandalo scommesse. Stavolta però non si tratta di risultati “aggiustati”, spesso le puntate non riguardano nemmeno il calcio (ed è questo il nodo da chiarire), ma solo la natura illegale del gioco d’azzardo, perché piazzate attraverso piattaforme extra-Ue o prive di concessione.

I pm indagano, la giustizia farà il suo corso. E se qualcuno ha sbagliato, come ha sottolineato Luciano Spalletti ieri a tal proposito, è giusto che paghi. La giornata di ieri è stata caratterizzata dal nome nuovo fatto da Fabrizio Corona (che assicura di avere in mano un elenco di oltre 50 nomi) sul presunto calciatore, stavolta della Roma, coinvolto nella vicenda: si tratterebbe di Nicola Zalewski.

Il condizionale però è d’obbligo, perchè al momento nessuna comunicazione è stata avanzata né alla Roma né al calciatore: Zalewski, è doveroso sottolinearlo, a oggi non è indagato e agli atti della Procura di Torino non risultano evidenze sul ragazzo. L’esterno giallorosso sarebbe membro di una chat nella quale alcuni colleghi parlavano di scommesse, ma ancora mancano evidenze di un suo coinvolgimento diretto. Zalewski con amici stretti e parenti si è mostrato sicuro della sua innocenza: “In vita mia nemmeno una puntata”, il virgolettato apparso oggi su Il Messaggero.

Il calciatore, attualmente impegnato con l’under 21 polacca, è rimasto regolarmente in ritiro con la nazionale, non essendo stato raggiunto da nessun atto. E la Roma? Da Trigoria preferiscono rimanere in una posizione di attesa, evitando di commentare fino a quando non sarà fatta chiarezza sulla vicenda. Stesso vale per l’entourage del calciatore: se non dovessero esserci reali sviluppi, allora non si esclude una querela per diffamazione a Corona.

