Zaniolo e il rientro negli spogliatoi, Mou: “Gliel’ho detto io di farlo. Dovete sforzarvi di più per trovare problemi tra me e lui”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ il minuto 66. Mourinho ordina il cambio: dentro Lorenzo Pellegrini, fuori Nicolò Zaniolo.

Il numero 22 esce dal campo e imbocca la via degli spogliatoi senza fermarsi in panchina a vedere il resto della partita insieme ai suoi compagni. Un gesto che non è passato inosservato ai giornalisti presenti al Gelredome.

Ci ha pensato però Josè Mourinho a mettere subito a tacere le possibili polemiche, già pronte a manifestarsi sui giornali: “Sono stato io a dirgli di andare dentro perché faceva freddo ed era sudato“, le parole dello Special One.

Mou ha poi bacchettato chi parlava di prestazione deludente del giocatore: “Lui ha fatto una bella gara e voi avete visto male. Vi dovete sforzare di più (rivolto ai giornalisti, ndr ) per trovare un problema tra me e Zaniolo“.