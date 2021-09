Zaniolo, gestaccio all’indirizzo dei laziali all’uscita dal campo (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Nicolò Zaniolo e la tifoseria laziale non si vedono di certo di buon occhio.

I supporter della squadra biancoceleste hanno più volte riservato all’attaccante giallorosso insulti e parole d’odio, a cui Zaniolo ha voluto in parte rispondere oggi uscendo dal campo.

Il 22 giallorosso, il migliore in campo dei suoi per distacco, ha dovuto abbandonare il campo quando mancavano una ventina di minuti alla fine del match per un affaticamento muscolare.

Il giocatore, beccato dai laziali, è stato immortalato mentre mostrava i genitali in un video che ha preso a girare sui social network.