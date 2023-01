Zaniolo ko, quanta rabbia all’uscita: ma lui e Dybala col Milan ci saranno

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il 2023 non inizia nel modo migliore per Nicolò Zaniolo: anche ieri contro il Bologna, nonostante Mourinho lo abbia schierato come attaccante centrale, il 22 è rimasto a secco, sbagliando anche un paio di occasioni succulente.

Il giocatore ha poi abbandonato anzitempo il campo per una botta al ginocchio che lo ha spinto a chiedere immediatamente il cambio: una scelta dettata più dalla paura di una ricaduta che dalla gravità dell’infortunio.

Nicolò, un po’ per la tensione un po’ per non essere riuscito a incidere come avrebbe voluto, si è sfogato a bordo campo, colpendo con un calcio una bottiglietta d’acqua e facendo ritorno direttamente negli spogliatoi.

Le sue condizioni però non sembrano preoccupanti: il giocatore effettuerà dei controlli nelle prossime ore, ma dovrebbe trattarsi solo di una botta. Sia lui che Dybala, uscito dal campo per crampi, domenica sera saranno regolarmente a disposizione di Josè Mourinho per la partita di San Siro contro il Milan.

Fonti: Il Tempo / Corriere della Sera