Zaniolo, un regalo speciale ai piccoli romanisti a Trigoria (VIDEO!)

AS ROMA NEWS – Un incontro a sorpresa con Nicolò Zaniolo, un regalo di Natale come pochi per alcuni piccoli tifosi della Roma, che sono stati invitati nei giorni scorsi al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’.

I giovani lupacchiotti sono stati messi alla prova come telecronisti, commentando le immagini dei gol del numero 22 giallorosso, salvo poi ritrovarselo al loro fianco.

Prima lo stupore, poi la gioia per l’incontro con il loro idolo, come testimoniato dal video pubblicato dalla Roma sui social.