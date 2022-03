Zaniolo snobbato da Mancini: solo tribuna per Italia-Macedonia. E la Roma riflette sul rinnovo

AS ROMA NEWS – Momento non particolarmente felice di Nicolò Zaniolo, che dopo la panchina nel derby ora finisce in tribuna con la maglia dell’Italia.

Roberto Mancini ha infatti deciso di non portarlo nemmeno tra le riserve per l’attesissima sfida di questa sera che vale l’accesso alla finale play-off per il mondiale in Qatar contro la vincente di Portogallo-Turchia.

In attacco gli sono stati preferiti Raspadori e perfino l’oriundo Joao Pedro. A centrocampo invece Mancini ha deciso di portare i giallorossi Cristante e Pellegrini, oltre a Tonali e Pessina.

Intanto anche la Roma riflette sul suo rinnovo. “Ci sono molte perplessità”, scrive oggi Alfredo Pedullà su Twitter. Il club giallorosso non ha fretta di sedersi al tavolo delle trattative.

E’ infatti cosa nota che Tiago Pinto, in accordo con i Friedkin e Josè Mourinho, voglia attendere la fine della stagione per tirare le somme e procedere, nel caso, con il discorso del rinnovo. Una scelta comprensibile che però sta scatenando le voci di mercato intorno a Zaniolo.

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!