Zaniolo, sospiro di sollievo: esami ok, nessun problema al ginocchio

AS ROMA NEWS – Sospiro di sollievo per Nicolò Zaniolo e per tutta la Roma. Il giocatore ha svolto i controlli al ginocchio sinistro dopo il dolore avvertito ieri durante la partita contro la Juventus.

Ebbene, gli esami svolti nella notte non hanno evidenziato alcun problema rilevante all’articolazione. Un’ottima notizia per il calciatore, che ieri era comunque piuttosto ottimista sulle sue condizioni fisiche. C’è però il trauma da iperflessione che andrà valutato nei prossimi giorni.

A questo punto Zaniolo resta in dubbio in vista di Roma-Napoli: il giocatore salterà di sicuro la trasferta in Norvegia (giovedì i giallorossi giocheranno in Conference League sul campo del Bodo/Glimt), ma potrebbe farcela per lo scontro di domenica sera contro la capolista.

Seguiranno aggiornamenti, la Roma potrebbe emettere in giornata una nota ufficiale per chiarire le condizioni del calciatore.

