Zaniolo, tempi di recupero incerti: rischia di saltare Napoli e Milan

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo tira un bel sospiro di sollievo e può tornare a sorridere dopo lo spavento avuto nel corso di Juventus-Roma e nelle ore successive.

Gli esami svolti hanno escluso lesioni, ma hanno confermato la presenza di un piccolo piccolo edema per via dell’ipertensione a cui era stato sottoposto, rivela oggi la Gazzetta dello Sport.

Per questo motivo i tempi di recupero sono piuttosto incerti, e i giornali oggi in edicola si dividono sul probabile ritorno in campo del 22 giallorosso. Zaniolo vorrebbe provare a farcela già per Roma-Napoli, ma la sua presenza è in forte dubbio.

Per questo genere di problema, scrive Il Messaggero, servirebbero circa due settimane di stop: se la tempistica fosse confermata, Zaniolo sarebbe costretto non solo a saltare il big match di domenica contro gli azzurri di Spalletti, ma anche le successive gare contro il Cagliari (27 ottobre) e Milan (31 ottobre).

Di certo non una buona notizia per Mourinho, che si appresta ad affrontare un ciclo importantissimo di partite, non iniziato col piede giusto visto l’immeritato ko dello Stadium di due giorni fa.