Zaniolo titolare con l’Italia, ma manca il gol. Assist per Celik con la Turchia

AS ROMA NOTIZIE – Settantasette minuti in campo da titolare per Nicolò Zaniolo con la maglia dell’Italia nel match giocato a Tirana contro l’Albania.

L’attaccante giallorosso è stato impiegato come esterno destro d’attacco nel tridente formato da Raspadori e Grifo.

Il 22 ha giocato una buona partita, sprecando però qualche occasione da gol di troppo: prima colpisce male un pallone vagante in area, mandandolo alle stelle, poi sbaglia un pallonetto non troppo difficile sul portiere in uscita. Quindi è il palo a negargli il gol cercato con insistenza.

Il match finirà 3 a 1 per gli azzurri: a segno Grifo con una bella doppietta dopo il vantaggio iniziale di Di Lorenzo. Non brilla Kumbulla, in affanno contro gli attaccanti azzurri.

Titolare anche Zeki Celik con la maglia della Turchia: per il terzino giallorosso un assist in occasione del gol di Cengiz Under. Il match contro la Scozia si è concluso col punteggio di 2 a 1 in favore dei turchi. Solo panchina per Zalewski contro la Polonia.

Giallorossi.net – G. Pinoli