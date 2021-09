Zaniolo verso la panchina, Abraham acciaccato. Shomurodov e Ibanez terzino le possibili sorprese

NOTIZIE ROMA CALCIO – Nicolò Zaniolo verso la panchina per il match di questa sera. Tutti i quotidiani oggi in edicola puntano sull’impiego di Carles Perez contro l’Udinese, con Mou che pensa quindi di far rifiatare il 22 giallorosso in vista del derby.

Ma occhio anche ad altre possibili sorprese: Ibanez infatti potrebbe giocare, o come terzino sinistro al posto di Calafiori, oppure al centro della difesa al posto di Mancini. Anche il difensore azzurro, piuttosto opaco contro il Verona, potrebbe riposare in vista della Lazio.

Occhio infine all’attacco: Tammy Abraham viene segnalato in non perfette condizioni. Il centravanti inglese dovrebbe comunque stringere i denti e partire lo stesso titolare, altrimenti è pronto Shomurodov a giocare dal primo minuto.