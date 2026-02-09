Zaragoza: “Sono un giocatore istintivo e sfrontato, insieme possiamo fare grandi cose. Gasperini uno dei motivi per cui sono qui”

Byan Zargoza parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Cagliari. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

Come sono andati questi primi giorni?

“Sono stati giorni molto belli, in campo sono stato a mio agio. Sono stato accolto molto bene e possiamo fare grandi cose”.

Quanto può essere ostico e quanto può esaltare le tue caratteristiche il calcio di Gasperini?

“Tutti conosciamo Gasperini, senza palla una volta che mi sarò ambientato e mi sarà adattato non ci saranno problemi. Con la palla è un calcio che offre molte occasioni, abbiamo visto i calciatori che salto hanno fatto con lui ed è uno dei motivi per cui sono qui”.

Che impatto hai avuto con l’Olimpico? Com’è trovarsi in squadra con giocatori come Dybala, Soulè o Malen?

“Sicuramente è un giorno speciale, posso solo ringraziare i tifosi per l’accoglienza calorosa. I giocatori che hai nominato sono straordinari, è un onore, insieme possiamo raggiungere traguardi importanti”.

Cosa possono darti i tifosi, e tu cosa puoi dare a loro?

“Il primo pallone toccato ho fatto quella giocata, sono istintivo, sfrontato. Devo molto ai tifosi, prometto di sudare la maglia fino all’ultimo giorno”.

Redazione GR.net