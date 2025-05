Zazzaroni (Corriere dello Sport): “Ghisolfi sostiene di essere vicinissimo a un allenatore top”

Ultimi 180 minuti per la Roma, sempre col dubbio allenatore. Il nome del prossimo tecnico resta incerto, ma sono i giorni decisivi e si aspetta ormai solamente il momento dell’annuncio. “Decideranno i Friedkin quando farlo”, ha ribadito Ranieri. Allegri, Pioli, Fabregas, Farioli, Sarri, Gasperini. Sono questi i nomi principali circolati in queste lunghe settimane e qualcuno di questi è decisamente più indietro.

La speranza dei tifosi è che in panchina l’anno prossimo ci sia un big: “Il nome del sostituto di Ranieri non è stato ancora rivelato. Ghisolfi sostiene di essere vicinissimo a un top. Ma l’ultima parola spetta a Dan”, scrive oggi Ivan Zazzaroni sull’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Italiano sta per rinnovare col Bologna: non vuole cominciare la prossima stagione col contratto in scadenza, la società è più che disposta ad accontentarlo“, scrive il direttore del quotidiano sportivo romano. Su Palladino: “Ha allungato con la Fiorentina eppure c’è chi dice che dopo l’uscita dalla Conference sia stato addirittura offerto alla Roma“, aggiunge Zazzaroni.

Che poi conclude: “La scelta (perfetta) di Fabregas di restare un altro anno a Como ha spiazzato non meno di tre club e convinto gente come Paulo Sousa e Davide Ancelotti a battere altri percorsi. E Gasp? Voglio vedere chi avrà più coraggio: se l’Atalanta lasciandolo libero con un anno d’anticipo o lui pretendendo di andar via“.

Fonte: Corriere dello Sport