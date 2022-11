Zazzaroni: “Mou non conosceva Vina, Shomurodov e Pinto. Friedkin? Più interessati a fare alberghi a sei stelle…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e giornalista “vicino” a Josè Mourinho, ha scritto oggi un editoriale molto duro all’indirizzo di Friedkin e del mercato operato in questi anni da Tiago Pinto.

“In linea di massima Mourinho sta rispettando molto la proprietà che non lo mette nelle condizioni di giocare come vorrebbe. I Friedkin sembrano essere interessati più a fare alberghi a 6 stelle che ad altro“, scrive Zazzaroni sul Corriere dello Sport di oggi.

“Quando Mourinho ha firmato con la Roma, sette giorni dopo l’esonero dal Tottenham, le premesse erano differenti. Mourinho non conosceva nemmeno Vina e Shomurodov quando sono arrivati. In realtà Mou non conosceva nemmeno Tiago Pinto quando è arrivato a Roma.

Ha accettato adesso l’arrivo di Solbakken ma in realtà lui voleva un centrale difensivo. Anche lo stesso Dzeko era meglio di Abraham. La rosa attuale dei giallorossi è più debole di quella che aveva Fonseca. Uno come Mourinho, con 25 titoli all’attivo, vale 7-8 volte la Roma sul piano del prestigio. Cosa ha sbagliato Mourinho? Ha la stessa rosa di prima solo con i vari Volpato e Zalewski al posto di gente più esperta“, conclude Zazzaroni.

Quindi l’affondo su Karsdorp: “L’olandese è un giocatore che ha costantemente paura. Con il Sassuolo ha fatto tre rimesse laterali direttamente agli avversari e non marca minimamente Laurienté in occasione del pareggio. È un giocatore scarso. Essendo un professionista pubblico, la critica deve essere pubblica. Mourinho non accetta che un giocatore non dia sempre il massimo. Per lui l’unico modo di chiudere definitivamente con Karsdorp era quello di parlarne con la stampa“.

Fonte: Corriere dello Sport