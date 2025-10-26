Zirkzee, lo United apre alla cessione: Friedkin pronto a coprire lo stipendio

La Roma si muove con cautela ma in modo concreto sul mercato di gennaio. L’intenzione della dirigenza è chiara: regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo attaccante, capace di risolvere i problemi offensivi che hanno frenato la squadra in questo avvio di stagione.

Il nome in cima alla lista resta Joshua Zirkzee, centravanti olandese del Manchester United, già seguito da Gasperini ai tempi dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta Sportiva, il presidente Dan Friedkin sarebbe disposto a coprire interamente i sei mesi di stipendio del giocatore — circa 1,8 milioni di euro — pur di portarlo a Trigoria in prestito.

Lo United ha aperto alla partenza del giocatore, ma preferirebbe valutare prima eventuali offerte per una cessione definitiva, ipotesi complicata considerando l’investimento fatto appena un anno fa, quando Zirkzee fu acquistato per circa 45 milioni di euro.

L’attaccante, in difficoltà in Premier League e con un minutaggio ridotto, vede nella Serie A la destinazione ideale per rilanciarsi e conquistare un posto al Mondiale 2026. La Roma osserva con attenzione, pronta a farsi trovare pronta qualora si aprisse una finestra concreta per il prestito.

