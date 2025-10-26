Zirkzee, lo United apre alla cessione: Friedkin pronto a coprire lo stipendio

La Roma si muove con cautela ma in modo concreto sul mercato di gennaio. L’intenzione della dirigenza è chiara: regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo attaccante, capace di risolvere i problemi offensivi che hanno frenato la squadra in questo avvio di stagione.
Il nome in cima alla lista resta Joshua Zirkzee, centravanti olandese del Manchester United, già seguito da Gasperini ai tempi dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta Sportiva, il presidente Dan Friedkin sarebbe disposto a coprire interamente i sei mesi di stipendio del giocatore — circa 1,8 milioni di euro — pur di portarlo a Trigoria in prestito.
Lo United ha aperto alla partenza del giocatore, ma preferirebbe valutare prima eventuali offerte per una cessione definitiva, ipotesi complicata considerando l’investimento fatto appena un anno fa, quando Zirkzee fu acquistato per circa 45 milioni di euro.
L’attaccante, in difficoltà in Premier League e con un minutaggio ridotto, vede nella Serie A la destinazione ideale per rilanciarsi e conquistare un posto al Mondiale 2026. La Roma osserva con attenzione, pronta a farsi trovare pronta qualora si aprisse una finestra concreta per il prestito.
Gasperini vuole una punta vera, un bomber.
di gente che gioca palla ne abbiamo, serve un cannibale d’area.
questo è calciomercato dei giornalai.
Giocatore in difficoltà e con minutaggio ridotto: l’identità perfetta per la politica della Roma…..
ma magari fosse Zirkzee.
Ancora non vi siete accorti che il campionato italiano è la periferia del calcio europeo oramai? E tutti i giocatori in arrivo dallo United in particolar modo stanno avendo una nuova vita in Italia. Prendiamo McTominay e Hojlund: scarti in Premier, grandi acquisti in Serie A. E anche Bailey (sarò impopolare?) presto ci darà soddisfazioni. Sancho è l’eccezione che conferma la regola e abbiamo fatto bene a evitarlo.
Zirkzee è una delle occasioni migliori che c’è in giro per l’Europa a gennaio nel mercato dei centravanti “deprezzati”. Se si riesce a tirare fuori un prestito con diritto a 40mln a giugno puoi decidere se riscattare lui o Ferguson.
Sperando di avere le possibilità di riscattarli sempre.
prestito con diritto, è un giocatore su cui gasp deve poter contare anche in futuro se si rivelasse adatto ai suoi schemi. Probabilmente apriranno a questa formula perché vorranno pure rientrare nell’ investimento fatto, e difficilmente ci sarà la fila per prenderselo Zirkzee
Ahahahah come in estate c’è stata la fila per darci giocatori in prestito con diritto di riscatto. Il Manchester united sarà in crisi da anni ma ha una marea di soldi, non lo prendo per la gola.
Ennesimo giocatore che non vede la porta neanche se ce lo metti davanti.
Fortissimo a giocare la palla, a muoversi a dribblare e a duettare, ma no serviva una attaccante che facesse i gol?
va al Milan
Io mi stupisco del coraggio di certi giornali, le modalità che descrive sono senza senso. Se il giocatore è stato pagato 45 milioni il Manchester united vorrà farci almeno qualcosa dell’investimento fatto. Come potrebbe accettare un prestito con diritto? Ed anche se accettasse si parlerebbe almeno di 30 milioni e dove cavolo li piglia la Roma 30 milioni per giugno? Perché mi sa che il giornalista non sa che i riscatti fanno formalizzati entro l’inizio del calciomercato estivo
se non ricordo male, su Ferguson la Roma ha il diritto di riscatto a 38 milioni… quindi?
Quindi non lo esercita!
Semplice
ZIRKZEE e CHIESA e risolviamo tutti i problemi offensivi….. Basta Tagliare Pellegrini e i suoi 4ml, FERGUSON 1,8 e con Bailey e Soule a dx anche gli 8ml di ingaggio di Dybala sarebbero un lusso superfluo, così magari ci aggiungiamo anche un gran bel mediano. Baldanzi idem potrebbe servire x uno scambio più vantaggioso alla rosa.
Incredibile!!!
Sono addirittura disposti a pagare lo stipendio del giocatore!!!
E secondo voi lo United per risparmiare 1,8 mln lo dà in prestito gratuito dopo averlo pagato 45 mln in estate?🤣
Cenerrntola, cappuccetto rosso , Biancaneve…..
Probabilmente il mu non lo darà in prestito con queste modalità, ma nemmeno a farli passare per dei geni visto che, negli ultimi anni, hanno speso millemila milioni per prendere schiaffi un giorno sì e un’ altro pure….
Si ma, se Gasperini lo reputa un innesto da fare, bisogna già definire adesso, in modo che non ci siano inserimenti di altre squadre. Arrivare all’ultimo e provare non va bene, si rischia di rimanere con il classico cerino in mano. Bisogna che sia già a disposizione all’inizio dell’apertura del mercato e non alla fine. Questo è compito di Massara. Magari mettendo anche delle clausole, per salvaguardarsi da eventuali infortuni in prossimità del prestito.
Kalimundo tutta la vita.
A noi serve un centravanti. Lui non lo è.
Buon giocatore, ma non risolve il problema del centravanti perché è un regista avanzato. A noi serve chi spacca la porta. In carriera a fatto al massimo nove reti.
Ma preferirebbe valutare prima eventuali offerte per una cessione definitiva… Ecco la frase che dice già tutto… Il mese di gennaio intero ad aspettare che nessuno faccia un’offerta per l’ennesimo buco nell’acqua. Non per la forza del giocatore ma perché alla fine qualche offerta arriverà e la Roma non può permettersi di prenderlo! questo giocatore và preso subito, ora! Prestito con diritto o obbligo di riscatto e và ceduto nello stesso modo Dobvik, magari a qualche squadra dove la vita gli ha sorriso. Il primo gennaio Zirkzee deve essere già a Roma. Se poi capita il miracolo, anche Pellegrini o Baldanzi visto lo scarso uso per un esterno di sinistra. Su quest’ultimo ruolo farei una “sabatinata” tipo ‘ndo cojo cojo’. Ne prenderei 3/4 stile Niang… giocatori che ti puoi portare con 6/7 mln max… uno forte lì in mezzo lo trovi! Pisill invece, dovrebbe essere rivalutato da Gasperini e il discorso lo rimanderei con calma a giugno. Non dimentichiamoci che Ndicka e soprattutto El Aynaoui andranno a giocare la Coppa d’Africa. In difesa siamo coperti ma a centrocampo no.
Ripeto: molto più adatto Kalymuendo.
Poi una cosa; sicuri che El Aynaoui sia così meglio
di Lee Fee?? Impalpabii tutti e due, ma leggera preferenza
per Le Fee….
Chissà se il prossimo acquisto di Massara centrocampo sarà in
linea con questi due….
Quello da prendere era Hojlund
Un’anno fa avremmo fatto carte false per averlo a Trigoria, ora sembra che secondo alcuni non vada più bene… Quello che non quadra è la formula del prestito, che dovrebbe essere almeno con diritto di riscatto, ricadiamo come con Saeleamaker sempre nello stesso errore…Zirkzee è un centravanti di manovra, utile per giocare i sponda e aprire gli spazi, e talvolta va anche a rete, ma non è una punta da area di rigore… Secondo me andrebbe affiancato a Dovbik o a Fergusson quando si riprenderà dalle sue libagioni e sarà calato una decina di chili…
