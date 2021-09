ZORYA-ROMA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Spazio al turn-over, anche massiccio, per il secondo impegno di Conference League della Roma, già vittoriosa nel match di esordio contro il CSKA Sofia.

Contro gli ucraini dello Zorya vedremo in campo diverse seconde linee e in ogni zona del campo. In difesa con Karsdorp out è ballottaggio tra Ibanez e Reynods, mentre Smalling è pronto per affiancare Mancini nel mezzo, con Calafiori schierato a sinistra.

A centrocampo out di sicuro Veretout, che non è nemmeno partito per l’Ucraina. Certo di una maglia Amadou Diawara, con Cristante che potrebbe rifiatare: in quel caso spazio a Villar, anche se Bove e Darboe lo tallonano ormai da vicino.

In attacco certo l’impiego di Carles Perez a destra ed El Shaarawy a sinistra. Sulla trequarti dovrebbe tornare Pellegrini, mentre in attacco Shomurodov parte in leggero vantaggio su Borja Mayoral.

Queste dunque le probabili formazioni di Zorya-Roma, gara che si giocherà allo stadio Slavutyc Arena, a Zaporižžja, fischio d’inizio ore 18:45, diretta tv su Sky Sport e DAZN:

Zorya Lugansk (4-3-3): Matsapura; Khomchenovskyy, Vernydub, Cvek, Juninho; Nazaryna, Buletsa, Kochergin; Sayyadmanesh, Gromov, Kabaiev. All.: Skripnik

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini, Calafiori; Villar, Diawara; C. Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. All.: Mourinho.

Giallorossi.net – A. Fiorini