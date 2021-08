Abraham è già a Trigoria per allenarsi: concesso il regime casa/lavoro, con la Fiorentina ci sarà (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Tammy Abraham sarà a disposizione di Mourinho per Roma-Fiorentina di domenica prossima, prima giornata del campionato di Serie A 2021-2022.

L’attaccante è rientrato dall’Inghilterra dopo aver risolto le ultime questioni burocratiche legate al visto, e oggi pomeriggio è già in campo a Trigoria per allenarsi in vista della gara di campionato.

Abraham infatti ha appena avuto il via libera della ASL per il regime casa/lavoro/casa e dunque potrà esserci contro la Fiorentina, essendo quello il suo mestiere.

Oggi il centravanti non sarà a disposizione di Mourinho per la prima stagionale sul campo del Trabzonspor, ma lo Special One potrà contare anche su di lui per la sfida contro la Fiorentina.