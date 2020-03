Addio a Massimo Ruggeri, giornalista e volto storico delle tv sportive romane

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una bruttissima notizia arriva proprio nel momento peggiore che stiamo vivendo: si è spento nella notte Massimo Ruggeri, storico conduttore televisivo e voce radiofonica dell’etere romano.

Ne danno notizia in questi minuti diversi suoi colleghi che lavoravano con lui alla nota trasmissione “La Signora in Giallorosso”. Sgomento da parte della tifoseria giallorossa e dai tantissimi affezionati che seguivano i suoi programmi, sia in tv che in radio.

Massimo Ruggeri era un giornalista molto popolare e apprezzato per la sobrietà, lo stile e la vena ironica con la quale conduceva le sue trasmissioni. La redazione di Giallorossi.net si stringe attorno alla sua famiglia in questo momento così difficile.