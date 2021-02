Addio allo stadio di Tor di Valle, Pallotta: “Sto malissimo per la Roma, progetto rovinato da qualche cogl**ne”

AS ROMA NOTIZIE – “Sto malissimo per Roma e per la Roma”. L’ex presidente giallorosso James Pallotta ha commentato su Twitter la notizia dell’addio al progetto stadio che sarebbe dovuto sorgere a Tor di Valle.

Il tycoon di Boston ha aggiunto: “Qualche co…ne (sapete bene di chi parlo) ha rovinato quello che sarebbe stato un grande progetto per tutti. Triste. Zero costi per la città, avremmo investito 200 milioni nelle infrastrutture”.

E a chi gli dice che i soldi spesi sull’impianto sarebbero potuti servire per non cedere Alisson e Salah, Pallotta risponde: “Non è così che funziona, c’è il fair play finanziario”.