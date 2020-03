Agnelli: “Dalla Roma contributo importante per il Ranking UEFA italiano. Il posto fisso in Champions proteggerebbe i suoi investimenti”

ULTIME NEWS AS ROMA – Andrea Agnelli, presidente dell’ECA (European Club Association, l’organizzazione che rappresenta le squadre del continente a livello Europeo) ha rilasciato queste dichiarazioni al “Business Football Summit” del Financial Times.

Tra i vari argomenti ha parlato anche del club giallorosso: “La Roma non è in Champions League quest’anno, ma nelle precedenti stagioni aveva dato un contributo importante per il ranking UEFA italiano.

Invece avendo il posto sicuro si proteggerebbero gli investimenti dei club. Quando pensiamo a un nuovo modello di Champions League, lavoriamo a cosa vorrà il consumatore: non solo oggi, ma anche tra 10 o 15 anni”.

Poi le parole che faranno discutere: “Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea per club. È giusto o no?”.