AJAX-ROMA 1-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma fa l’impresa e passa 2 a 1 sul campo di un Ajax troppo acerbo. Decidono i gol di Pellegrini e Ibanez, ma anche una parata di Pau Lopez che respinge il rigore di Tadic e rilancia i suoi.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera alla Johan Cruyff Arena e all’allenatore portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 7,5 – Nel primo tempo qualche errore di troppo con i piedi, ma è bravo tra i pali con una parata salva risultato su Tadic. Nella ripresa si prende la scena combinando di tutto: errori e miracoli. Ma se i suoi interventi sono assolutamente determinanti ai fini del risultato, su tutti il rigore parato, gli errori sono risultati marginali.

Mancini 6 – La sua incertezza è grave in occasione del gol del vantaggio dell’Ajax. Sembra sbandare, ma poi torna in sé e porta a casa la partita.

Cristante 6,5 – Si riscatta dopo la pessima prova di Sassuolo. Sicuro negli interventi difensivi, preciso nei rilanci, pericoloso nelle conclusioni dalla distanza.

Ibanez 7 – Regala un rigore incredibile all’Ajax, che fortunatamente la Roma non paga a caro prezzo. Poi però si riscatta totalmente con un gol bello quanto pesantissimo, che può valere una semifinale.

Bruno Peres 6,5 – Fa il suo. Gioca con personalità ed esperienza. Ancora una volta bravo.

Veretout 5,5 – Non è in condizione e si vede. Corre a vuoto, qualche passaggio sbagliato di troppo. Dal 75′ Villar sv.

Diawara 5,5 – Il suo passaggio all’indietro è troppo timido e causa il gol di Klaassen. Troppo impreciso.

Spinazzola 7 – Parte fortissimo, e ovviamente la cattiva sorte pensa bene di metterlo fuori causa. Dal 28′ Calafiori 6 – Gli tocca l’ingrato compito di sostituire il migliore in campo. La differenza, purtroppo, si nota.

Pedro 6 – Solito Pedro ammirato (si fa per dire) ultimamente. L’impegno c’è, i risultati un po’ meno. Dal 89′ Carles Perez sv.

Pellegrini 6 – Primi venticinque minuti da fantasma. Poi cerca di scuotersi, ma senza troppo successo. Segna il gol, quantomeno fortunoso, dell’uno a uno. Poteva fare di più.

Dzeko 7 – E’ forse l’unico giocatore di spessore internazionale visto in campo stasera. Regge da solo mezza squadra. Dal 75′ Borja Mayoral sv.

PAULO FONSECA 6,5 – La Roma vista oggi è una squadra in difficoltà, ma che ha saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo. Non sarà per niente facile arrivare fino in fondo, anche visti gli infortuni a ripetizione. Ma provarci adesso è d’obbligo.

Giallorossi.net – A. Fiorini