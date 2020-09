Allegri e la confidenza agli amici: affascinato da Friedkin. Ribaltone possibile in caso di ko con la Juve

AS ROMA NEWS – Edin Dzeko resterà molto probabilmente alla Roma. Dopo che la Juve ha virato su Morata, la permanenza del bosniaco, anche se forzata, sembra inevitabile. Ma con il centravanti di Sarajevo ancora a Trigoria è probabile l’addio di Fonseca, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani).

Il portoghese non gode della piena fiducia della nuova proprietà che in caso di sconfitta con la Juve potrebbe prendere in mano la situazione e provvedere all’esonero. Anche perché Allegri non è più un sogno come a luglio.

L’allenatore toscano non vuole restare fermo un’altra stagione e avrebbe confidato ad amici in una cena di essere affascinato dal progetto di Friedkin. Un colpo di scena non è escluso già entro il week end. L’alternativa è Sarri. Due ex juventini nella settimana di Roma-Juve. Un altro scherzo di un folle mercato.

Fonte: Leggo