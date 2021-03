Allegri tra la Roma e l’estero: gli scenari futuri

AS ROMA NEWS – Tutto ancora da decidere il futuro di Massimiliano Allegri, che a 53 anni e dopo due anni sabbatici è smanioso di tornare ad allenare. La scelta però va ponderata con attenzione: l’allenatore toscano vuole scegliere un progetto che lo convinca davvero.

E che sia in Italia o all’estero poco importa, scrive Goal.com che fa un punto della situazione sul suo futuro. In Serie A sembra esserci solo la Roma, con cui nei mesi scorsi ci sono stati dei colloqui esplorativi. Molto difficile infatti pensare a un suo ritorno alla Juventus: le parole di Nedved rafforzano la posizione di Pirlo, ma anche lo stesso Max vorrebbe misurarsi in una realtà diversa da quella bianconera.

Il Milan e l’Inter non hanno intenzione di cambiare guida tecnica, mentre il Napoli sembra più orientato a scegliere un allenatore diverso, che non esiga un costo così oneroso per le casse del club. E la Roma? I Friedkin devono scegliere innanzitutto il futuro di Fonseca: la sensazione, e forse qualcosina in più, è che la nuova proprietà voglia alzare il tiro e, dunque, le ambizioni. Musica per le orecchie di Allegri, già in passato a un vero e proprio passo dai giallorossi, e chissà che la pista non possa tornare d’attualità.

Attenzione, poi, all’estero. In quanto Max non ha mai fatto mistero di volersi misurare anche fuori dal Belpaese. Ma finora, le varie proposte ricevute, non hanno ottenuto il gradimento dell’ex bianconero. Che cerca il programma giusto, la fiamma che sappia (ri)accendere la passione, un club che gli possa garantire l’opportunità di misurarsi in un contesto (molto) ambizioso. Sognando la Liga e la Premier League, sognando campionati che potrebbero fare al caso di Allegri. Decisamente.

Fonte: Goal.com