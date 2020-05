Allenamenti anti-stress e giocatori felici: la ricetta di Fonseca per evitare gli infortuni

ULTIME NEWS AS ROMA – Fonseca studia allenamenti anti-stress per provare a evitare, o per lo meno ridurre al minimo, i tanto temuti infortuni dopo la lunga inattività dovuta dall’emergenza Coronavirus. Lo rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli).

Innanzitutto la Roma si allenerà nel tardo pomeriggio per evitare il gran caldo e prepararsi alla probabile partenza della Serie A, che vedrà molte partite disputarsi in orari serali e notturni. Inoltre Fonseca sta cercando di non lasciare nulla al caso, alternando sedute singole a quelle doppie a seconda di come vede i propri calciatori.

Dalle foto pubblicate dal club è facile notare giocatori sorridenti e felici, come non sempre accade nelle immagini d’allenamento. La speranza è che la Roma inverta la tendenza e possa ridurre il rischio infortuni con allenamenti flessibili e bilanciati.

Fonte: Gazzetta dello Sport