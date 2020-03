Allenamenti, la Serie A è spaccata

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Serie A scalpita per riprendere ad allenarsi e a giocare, anche a dispetto degli inviti dei medici sportivi di restare fermi fino al 3 aprile. E anche in questa situazione di emergenza sanitaria, si mostra tutt’altro che compatta.

C’è chi come Roma, Genoa, Napoli, Spal e Torino accetta lo stop serenamente, fermando completamente i propri tesserati; chi si adegua come il Bologna, chi è in isolamento come Verona, Sampdoria, Juventus, Fiorentina, Inter, Udinese ed Atalanta.

Infine, c’è chi ha fissato la ripresa degli allenamenti come Cagliari, Lazio, Milan, Lecce, Parma e Sassuolo.

(Il Messaggero)