Allenamento aperto ai tifosi al Tre Fontane: sito della Roma in tilt, posti esauriti in pochi minuti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Doveva essere una corsa al posto libero e così è stato. Ma nessuno si immaginava che il Tre Fontane, aperto il primo giorno del 2025 per mostrare ai tifosi l’allenamento della Roma in vista del derby, andasse esaurito in pochi minuti.

L’iniziativa del club giallorosso, quello di aprire l’impianto che di solito ospita le gare della Roma Femminile e quella Primavera per mostrare (gratuitamente) ai tifosi una seduta della squadra nella settimana della stracittadina, è stata particolarmente gradita.

La prenotazione del posto è partita oggi pomeriggio alle 15 sul sito ufficiale della Roma, che è stato preso d’assalto dai tifosi. Il risultato? Undicimila persone si sono riversate sul portale asroma.com, finendo per mandarlo in tilt, e biglietti esauriti in pochi minuti. L’ennesima dimostrazione di un affetto senza fine da parte dei romanisti.

