Altro colpo Roma: in arrivo anche Ziolkowski

Il settimo colpo è in canna, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora): la Roma sta stringendo il cerchio per Jan Ziolkowski, difensore centrale in forza al Legia Varsavia.

Massara ha messo sul piatto un’offerta da 6 milioni più bonus per il classe 2005, considerato uno dei migliori talenti del calcio polacco. La cifra proposta viene reputata quella giusta per chiudere l’affare e regalare a Gasperini un nuovo rinforzo dopo Wesley, Ferguson, El Ayanoui, Ghilardi, Zelezny e Vasquez.

Il direttore sportivo, in continuo contatto con l’agente di Ziolkowski, può contare anche sul gradimento del diretto interessato, che ha chiarito la sua preferenza al club di appartenenza: vuole andare alla Roma.

Oggi sono in programma altri contatti tra le parti, con la volontà di chiudere al più presto l’affare, per poi iniziare il solito iter propedeutico alla firma. Siamo all’ultimo chilometro.

Fonte: Il Tempo