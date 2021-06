Anche la Roma su Hincapié, talento dell’Ecuador

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo Demiral. La Roma è a caccia anche di un altro difensore, molto giovane e di grande talento: si tratta di Pero Hincapiè.

Lo rivelano media spagnoli. Stando a quanto scrive “Estadio Deportivo“, i giallorossi sarebbero entrati prepotentemente in corsa per il giovanissimo difensore dell’Ecuador, impegnato in questi giorni in Coppa America.

Il giovane centrale, di proprietà del Tallares, piace però a mezza Europa: oltre alla Roma, anche Atletico Madrid, Milan, Psg, Celtic, Newcastle, Betis, Bayern Monaco e Lens sono in fila per lui.

Il club argentino detiene solo il 50% del cartellino e ha fissato il prezzo a 10 milioni di euro. Piero Hincapiè, 19 anni, è un difensore di piede mancino bravo nell’impostazione del gioco, che nell’uno contro uno.