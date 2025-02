Antonello lascia l’Inter, ma coi Friedkin è gelo

AS ROMA NOTIZIE – Alessandro Antonello lascia l’Inter, ma è giallo sul suo approdo alla Roma. Stando a quanto scrive l’edizione odierna de Il Tempo (L. Pes), all’inizio dell’anno, proprio da fonti milanesi, era arrivata la certezza dell’approdo del dirigente nerazzurro a Trigoria per ricoprire la carica di nuovo Ceo (con conferme anche da fonti romane), ma negli ultimi tempi i contatti con i Friedkin si sono azzerati.

Gli accordi erano stati trovati ma al momento della finalizzazione la proprietà giallorossa ha mostrato qualche segno di tentennamento. Resta da capire se nelle prossime ore o nei prossimi giorni si arriverà alla chiusura dopo aver riallacciato i rapporti. Anche se non sono annunci in programma. L’ex ad nerazzurro resta in attesa.

Fonte: Il Tempo