Antonucci, ecco i video su TikTok che hanno fatto infuriare il Vitoria Setubal

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un video di troppo, nel quale il giocatore Mirko Antonucci non fa nemmeno nulla di particolare ad eccezione di un semplice balletto. Ma è bastato ai portoghesi del Vitoria Setubal disfarsi di lui e rispedirlo al mittente, cioè la Roma.

In tanti in queste ore si sono chiesti cosa ci fosse di così scandaloso nel video pubblicato sul social “TikTok” dal giovane attaccante di proprietà del club giallorosso per meritarsi tanto clamore. Ebbene oggi il portale “Repubblica.it” ha pubblicato una clip che vede protagonisti Mirko Antonucci e la sua compagna, Ginevra Lambruschi, nota influencer.

Di questa clip, nel quale il giovane attaccante viene ripreso nella propria abitazione mentre compie qualche passo di ballo, solo la prima parte si riferisce al video che ha scatenato le ire del Vitoria Setubal tanto da metterlo dapprima fuori squadra e poi scaricarlo definitivamente. Il fatto di averlo pubblicato dopo una sconfitta è stata vista come una mancanza di attaccamento al club e alla propria squadra.

