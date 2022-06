As Roma, dal 7 al 21 Luglio la Conference sarà esposta all’Olimpico (COMUNICATO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Prosegue il viaggio della Coppa per Roma!“, scrive il sito ufficiale del club giallorosso in un comunicato appena apparso su asroma.com.

“Dalle ore 15 del 7 luglio, fino al 21 luglio, la UEFA Europa Conference League sarà esposta all’interno del tour dello Stadio Olimpico. I tifosi romanisti avranno l’occasione di vedere da vicino il trofeo conquistato dalla Roma il 25 maggio e di scattare delle foto ricordo!

La UEFA Europa Conference League arricchirà l’emozionante percorso che Sport e Salute offre ai visitatori dell’Olimpico: dall’inaugurazione nel 1953 ai grandi successi giallorossi, passando per i Giochi Olimpici del 1960, gli Europei e i Mondiali di Atletica, i Mondiali di calcio del ’90 e i grandi concerti che hanno fatto la storia del rock.

Per poter vivere l’esperienza di vedere la Coppa da vicino bisognerà, dunque, partecipare al Tour dello Stadio Olimpico, un percorso coinvolgente ed emozionante”.

Fonte: asroma.com