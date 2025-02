AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di giovedì 20 febbraio 2025.

Ore 10:20 – RABUANO VIA, DENTRO DUNKEL – Anna Rabuano (Chief Financial Officer) sembra vicina all’addio. Fatale anche in questo caso il Fair Play Finanziario. Al suo posto è attesa Anna Dunkel, già CFO dei Friedkin Group. Intanto, da qualche giorno è tornato anche Ed Shipley, amico fidato del presidente della Roma. (La Repubblica)

Ore 9:30 – 4MILA TIFOSI DEL PORTO A ROMA, ALLERTA MASSIMA – Sono quattromila i tifosi portoghesi del Porto in arrivo a Roma per assistere stasera alla partita di Europa League contro i giallorossi allo stadio Olimpico. Gli ultrà portoghesi arriveranno con alcuni voli charter e si raccoglieranno nel punto di incontro a Villa Borghese. Da lì partiranno i bus che li scorteranno fino all’Olimpico. L’attenzione delle forze dell’ordine è concentrata soprattutto sulla vicinanza dei tifosi del Porto a quelli a della Lazio. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – STRADA DURA PER LA ROMA IN CASO DI PASSAGGIO – La Roma, in caso di vittoria all‘Olimpico contro il Porto, affronterebbe una tra Lazio e Atheltic Bilbao agli ottavi. Baroni però spera di evitare la stracittadina e di giocare negli ottavi contro la vincente di Ferencvaros e Viktoria Plzen, avversarie meno insidiose di una stracittadina. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:30 – ITALIANE, UNA WATERLOO IN EUROPA – Una “Waterloo“. Così viene definita sui giornali la giornata delle italiane in Champions: dopo Milan e Atalanta, ieri sera anche la Juve saluta la coppa, battuta da un’altra olandese, il PSV. La Roma potrebbe essere l’unica italiana a superare il playoff delle coppe europee. (Corriere dello Sport)

