AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Queste tutte le ultimissime di lunedì 28 febbraio 2022:

Ore 12:10 – ZANIOLO E IL VOLTO TUMEFATTO: LA FOTO SOCIAL – Un occhio gonfio e quasi chiuso per Nicolò Zaniolo. Il numero 22 della Roma ha pubblicato una foto del viso dopo il calcione ricevuto da Maggiore. Il fallo del capitano dello Spezia – subentrato anche lui – è valso il rigore trasformato da Abraham.

Ore 10:50 – FRIEDKIN, NIENTE TRASFERTE DA DUE MESI – Dan e Ryan Friedkin non erano presenti ieri a La Spezia, ma hanno gioito per la vittoria arrivata in extremis. Da due mesi i proprietari del club non seguono la squadra in trasferta, mentre sono quasi sempre presenti all’Olimpico. Lo riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ore 9:00 – ROMA, GIOVEDI IL RICORSO PER MOU – La Roma ha deciso di fare ricorso contro le due giornate di squalifica inflitte a Mourinho e sarà depositato giovedì prossimo. La difesa, affidata all’avvocato Conte, sarà basata su alcuni precedenti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

