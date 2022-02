AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di venerdì 25 febbraio 2022:

Ore 18:30 – KUMBULLA: “LA SQUADRA E’ UNITA” – Marash Kumbulla, intervenuto all’evento “A scuola di tifo”, ha parlato della squadra: “Io ho avuto la fortuna di trovare qui a Roma una squadra molto unita. Sin dal primo momento ho sentito il calore e l’affetto dei miei compagni, che mi hanno subito fatto sentire a casa. Siamo tutti molto vicini e soprattutto cerchiamo sempre di essere onesti tra di noi. Se c’è un momento di difficoltà per la squadra cerchiamo di aiutarci e rispettarci a vicenda”.

Ore 15:55 – “CONTRO LA ROMA TURNO PIU’ DURO MA ANCHE PIU’ BELLO” – “Il sorteggio più bello, ma anche il più difficile. Tutti al Vitesse pensano che questo sia un turno meraviglioso. Per questo giochiamo a calcio in Europa“. Lo ha detto il tecnico del Vitesse, Thomas Letsch. “Mourinho è uno dei migliori allenatori. È bello giocare contro di lui. Speriamo che succeda in uno stadio pieno. Tifosi, comprate il biglietto e venite allo stadio”.

Ore 14:40 – CONFERENCE, DAL 28 FEBBRAIO VIA ALLA VENDITA DEI BIGLIETTI – I biglietti per Roma-Vitesse saranno in vendita dalle 12 di lunedì 28 febbraio: lo fa sapere la società giallorossa.

Ore 13:30 – LA ROMA TROVA IL VITESSE NEGLI OTTAVI DI CONFERENCE – Saranno gli olandesi del Vitesse gli avversari della Roma negli ottavi di finale della Conference League. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO CON TABELLONE E DATE

Ore 11:00 – OSSERVATORI DEL PSG PER MASTRANTONIO – Davide Mastrantonio, classe 2004 e portierone della squadra di Alberto De Rossi, sta già suscitando molto interesse dei club internazionali. Tra questi c’è il PSG che, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha mandato alcuni osservatori per studiarlo.

Ore 9:50 – OLIVEIRA, PERMANENZA NON SCONTATA – La Roma è orientata a riscattarlo, ma è tutto rimandato a fine stagione: Sergio Oliveira dovrà dimostrare di valere i 12 milioni del riscatto per convincere Mourinho e Pinto a trattenerlo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Ore 9:00 – OGGI ALLE 13 I SORTEGGI DI CONFERENCE LEAGUE – Si terranno oggi alle 13 a Nyon i sorteggi degli ottavi di finale di Conference League con la Roma tra le protagoniste. Da evitare Marsiglia e Leicester.

