AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di giovedì 4 febbraio 2021:

Ore 13:10 – Ultime da Trigoria: El Shaarawy torna a lavorare parzialmente in gruppo. Ancora individuale per Pedro, così come Smalling, Reynolds e Fazio.

Ore 12:20 – Sarà Orsato a dirigere Juventus-Roma di sabato prossimo. Al Var invece si sarà Chiffi.

Ore 11:00 – Gli scommettitori puntano sulla Roma. Nonostante i bookmaker continuano a ritenere molto improbabile la vittoria del titolo dei giallorossi, quotandola a 21, il 15% delle scommesse converge sulla Roma. Solo il Milan fa di meglio, con il 25%. A ottobre la quota scudetto era molto più alta (intorno a 45) eppure le puntate sul titolo giallorosso non superavano il 10%. (Planetwin365)

Ore 9:50 – Contro la Juventus dovrebbe essere Cristante l’indiziato a sostituire Pellegrini a centrocampo. Fonseca dunque sembra orientato a puntare sul 3-5-2, mentre è meno probabile l’ipotesi di un attacco pesante con Mkhitaryan dietro a Dzeko e Borja Mayoral. (Il Tempo)

Ore 9:00 – La Roma fiuta l’affarone: può riscattare Borja Mayoral dal Real Madrid a fine stagione per soli 15 milioni di euro. Se decidesse di rimandare l’acquisto al prossimo anno, dovrebbe invece sborsare 20 milioni. (Corriere dello Sport)

