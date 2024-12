Asse Roma-Everton: Doucouré, Calvert-Lewin e Beto nel mirino dei giallorossi, Cristante verso la Premier

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Quella di oggi sarà una giornata speciale per Dan e Ryan Friedkin, proprietari di Roma ed Everton, che vivranno una domenica intensa e carica di significati. Alle 12:30 l’Olimpico ospiterà la sfida col Parma, mentre alle 15 Goodison Park sarà il teatro del debutto ufficiale dei texani come nuovi padroni del club inglese, con l’Everton impegnato contro il Chelsea.

Il doppio legame con Roma ed Everton, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe presto tradursi in collaborazioni concrete, soprattutto sul mercato. Ranieri non ha escluso sinergie tra i due club, che potrebbero evidenziarsi fin dal prossimo gennaio.

Gli attaccanti Beto, 26 anni, e Calvert-Lewin, 27 anni, potrebbero diventare obiettivi giallorossi, così come Abdoulaye Doucouré, esperto e dinamico centrocampista franco-maliano in scadenza nel 2025. Bryan Cristante potrebbe percorrere il percorso inverso, in direzione Liverpool. Il mercato di gennaio si prospetta dinamico, con i Friedkin pronti a intervenire per rinforzare entrambe le squadre.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!