Atalanta-Valencia a San Siro è la “partita zero”: ecco il detonatore del contagio

ALTRE NOTIZIE – Il contagio cresce a dismisura in Lombardia nonostante le misure restrittive di quasi due settimane fa. E in tutto questo comincia a serpeggiare un’idea.

Qualcosa di più di una suggestione, qualcosa di meno di una certezza scientifica, del resto ormai impossibile da provare. E cioè che quell’Atalanta-Valencia di Champions League sia stata la “partita zero” e che da quella concentrazione abnorme di gente possa essere stato il detonatore che ha fatto esplodere il caso Bergamo e l’aumento esponenziale dei contagi.

Ora ci si comincia a chiedere se l’epidemia nel bergamasco e quella di Milano hanno avuto un punto di contatto. Una domanda che per il momento non può trovare una risposta certa, ma che comincia a insinuarsi anche nelle teste degli esperti. Di sicuro se quella partita non si fosse mai giocata, ora non staremmo assistendo a questo numero esponenziali di contagi da Coronavirus.

Fonte: Repubblica.it