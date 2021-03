BALLARDINI: “Partita complicata anche per la Roma. E’ stato un match equilibrato, ci è mancato l’ultimo passaggio”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Davide Ballardini, allenatore del Genoa, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei liguri ai microfoni di DAZN:

Partita molto complicata ma si poteva riprendere nel finale con un po’ di qualità in più?

“Partita complicata per noi ma anche per loro. Noi non siamo stati bravi nell’ultimo passaggio e nello smarcare i difensori. E’ stata una partita equilibrata”.

La Roma ha avuto una partita complicata, avete concesso poco. Ma questo vi ha portato ad abbassarvi e non eravate brillanti nel ribaltare le azioni.

“Beh, ci sta dopo 3 partite in 7 giorni, abbiamo giocato con l’Inter, poi il derby e ora la Roma… È vero, nel primo tempo abbiamo avuto situazioni di superiorità numerica in ripartenza. Potevamo essere più chiari e bravi in uscita e senza palla potevamo dare più fastidio alla Roma. Sono mancate freschezza e brillantezza, che di solito abbiamo”.

Dove può fare il salto di qualità il Genoa?

“Sapete bene che nel nostro ambiente la tranquillità è un privilegio, non è così facile guadagnarsela. Nella qualità del gioco siamo migliorati molto, è una squadra che insieme si difende e si accompagna, ci manca la chiarezza nello smarcamento e la qualità nei passaggi più difficili da fare, questo è lo step successivo che non abbiamo ancora fatto, trovare gli spazi per dare fastidio ai difensori avversari”.

Pjaca?

“Mi mettete in difficoltà, sta giocando tanto però per le qualità che ha, che sono tante e importanti, lui si deve impegnare di più”.