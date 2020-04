Balzaretti: “Uno spettacolo vedere Totti in allenamento. Una volta segnò da 50 metri e smettemmo di allenarci”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Federico Balzaretti, ex calciatore della Roma, racconta a DAZN la sua esperienza vissuta come compagno di squadra di Francesco Totti.

“Ogni giorno in allenamento era un gol come quello visto a San Siro (Inter-Roma 2-3 2005/06). La cosa incredibile è che tu lo sapevi, ma tanto faceva gol lo stesso, era uno spettacolo e vinceva molte partite perché l’allenatore era molto condizionato dal farlo vincere, faceva pesare in partitella il suo essere Francesco Totti, perciò chi stava in squadra con lui vinceva, noi compagni avevamo la classifica di chi avesse giocato con lui perché era divertente, era un modo per giocare.

Con Garcia poi chi vinceva più partitelle in un mese, vinceva la magliettina. Una volta in allenamento segnò da metà campo con una delle sue giocate: venire a ricevere palla di sponda per imbucare, quella volta però tirò in porta da 50 metri e chiedemmo di smettere l’allenamento perché non potevamo vedere meglio di quella giocata”.