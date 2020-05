Banfi: “Bisogna puntare tutto su Zaniolo. Pallotta? Il presidente deve essere romano”

NOTIZIE AS ROMA – “La Roma deve puntare tutto su Zaniolo. Sono convinto possa essere lui l’arma in più di questo finale di stagione, se si dovesse tornare in campo, e di certo lo sarà nel futuro di questo club”. Parola di Lino Banfi, attore e tifoso romanista che vive la sua quarantena tra vecchi film e un po’ di nostalgia del calcio.

“Spero si torni a giocare presto – racconta oggi in un’intervista alla Gazzetta dello Sport -, da quanto leggo la volontà di riprendere c’è. Di certo non si potrà tornare allo stadio, anche perché sarebbe impossibile costringere un tifoso a non abbracciare il vicino dopo un gol!”.

Il suo idolo indiscusso, come si diceva, è Zaniolo: “Lo adoro per come gioca e poi è così giovane. Quando si fece male chiamai subito il professor Mariani, che è un amico: “Mi raccomando il mio raghezzo, operamelo bene”. Non vedo l’ora di vederlo di nuovo in campo e magari di conoscerlo personalmente”. Poi su Fonseca e quindi su Pallotta: “Se l’allenatore mi piace? Io dico solo che il presidente della Roma deve essere romano. Poi come andranno le cose non lo so, fidiamoci degli italoamericani. Per ora”.

Fonte: Gazzetta dello Sport