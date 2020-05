Emre Belozoglu: “Credetemi, Under è un fenomeno. Se penserà solo al calcio diventerà un crack”

AS ROMA NEWS ULTIME – Emre Belozoglu, ex giocatore dell’Inter, parla dell’attaccante giallorosso Cengiz Under in una intervista rilasciata a “Gazzetta.it”, ha commentato le qualità dell’esterno turco, suo connazionale.

L’attuale capitano del Fenerbahce ha speso parole importanti per l’esterno della Roma, e per lui ha prospettato un futuro da campione a patto che resti concentrato sul campo.

“Ünder è un grande, l’ho visto crescere al Başakşehir prima che andasse alla Roma: mi creda, è un fenomeno. Per esplodere definitivamente dovrà fare solo una cosa: pensare ogni ora al calcio, senza distrazioni. Se mi ascolta, raggiungerà il livello dei top al mondo“.

