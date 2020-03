Black out tra Pallotta e Friedkin, ma l’affare può ripartire

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Col mercato mondiale fermo e la Borsa che ha perso il 40% la trattativa per la cessione della Roma si complica. Dan Friedkin non vuole più chiudere a quella cifra e guarda con molta preoccupazione ciò che sta succedendo nel mondo.

Dall’altra parte James Pallotta, stupito dal rallentamento dell’affare, è pronto a mettere altri 60 milioni per garantire la continuità aziendale. Inoltre è pronto a prendere in considerazione una cessione differenziata se Friedkin volesse entrare anche, solo inizialmente, come socio di minoranza.

Le firme, comunque, sono più lontane del previsto anche se il magnate texano non ha manifestato l’intenzione di ritirarsi.

(Corriere dello Sport, G. D’Ubaldo)