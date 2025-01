BOLOGNA-ROMA 2-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pareggio all’ultimo secondo della Roma sul campo del Bologna: al Dall’Ara finisce 2 a 2 dopo un secondo tempo decisamente movimentato e ricco di gol.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi al Dall’Ara per affrontare gli emiliani nel match valido per la ventesima giornata di campionato:

Svilar 6 – Primo e unico intervento del primo tempo su Dallinga, e nemmeno così difficile. Non perfetto, e anche un po’ sfortunato, sulla conclusione ravvicinata dell’attaccante emiliano. Spiazzato da Ferguson dal dischetto. Ben piazzato sulle conclusioni di Orsolini.

Mancini 6 – Tempestivo nelle chiusure in mezzo all’area nel primo tempo. Piazzato male in occasione del pari del Bologna, lasciando tutto solo Dallinga.

Hummels 6 – Sempre ben posizionato, cerca anche di portare il suo contributo offensivo con qualche improvvisa discesa. Sbanda nel finale, quando il Bologna riparte negli spazi. Dal 78′ Celik sv.

Ndicka 6 – Partita poco brillante, ma nel finale provoca il rigore che evita la sconfitta ai giallorossi.

Saelemaekers 6 – Dominguez è un peperino, all’inizio soffre. Segna con la grossa complicità di Skorupski, poi però perde un pallone sanguinoso che permette agli emiliani di ripartire in contropiede e pareggiare subito il match. Dall’84’ Zalewski sv.

Konè 5 – In mezzo al campo c’è da faticare. Primo tempo un po’ in sordina, secondo ancora peggiore. Suo il fallo (di mano) che costa il rigore ai giallorossi.

Paredes 6 – Benino nel primo tempo, nella ripresa parte bene con una chiusura provvidenziale davanti all’area romanista. Nella seconda metà di gara cala vistosamente e Ranieri preferisce toglierlo. Dal 78′ Pisilli sv.

Angelino 6 – Attento in difesa, poco efficace però quando ha la possibilità di crossare.

Dybala 5,5 – Fallisce col destro la palla del vantaggio giallorosso. La qualità non si discute, ma oggi è poco efficace. Dall’84’ Baldanzi sv.

Pellegrini 5 – Calci d’angolo non all’altezza. Buon sacrificio in copertura, ma poco efficace quando deve attaccare. Stende Ferguson in area in occasione del rigore assegnato da Abisso, che però aveva fischiato il precedente fallo di mano di Konè. Subito un passo indietro dopo la bella prova nel derby. Dal 78′ El Shaarawy sv.

Dovbyk 6,5 – Gran lavoro di sponda, nella prima frazione tutte le azioni dei giallorossi passano dai suoi piedi. Freddissimo nel realizzare il rigore del 2 a 2 all’ultimo secondo di match.

CLAUDIO RANIERI 6 – Stavolta la scelta di Pellegrini non è vincente. Tarda i cambi, che risultano tutti concentrati nel finale e che rendono un po’ confusionaria la squadra, ma che alla fine riescono nell’intento, e cioè quello di riuscire a pareggiare il match.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

