Boto (ds. Shakhtar): “Fonseca vittima della situazione che c’era a Roma. Non aveva i giocatori giusti per il suo calcio”

AS ROMA NEWS – Il direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, José Boto, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito di Paulo Fonseca e delle stagioni passate alla Roma dal portoghese. Queste le sue parole:

“La sensazione dall’esterno è che la Roma viva un momento complicato, per me Fonseca è stato vittima della situazione che c’era a Roma più che del suo lavoro.

Fonseca non aveva i giocatori adatti per la sua idea di calcio, si è adattato e ha perso un po’ della sua identità. Mourinho è l’allenatore giusto per la Roma”.

Fonte: Sky Sport