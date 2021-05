BOVE: “Emozione grandissima, sognavo questo esordio fin da piccolo. La dedico alla mia famiglia”

NOTIZIE AS ROMA – Edoardo Bove, che oggi ha esordito con la maglia della prima squadra, parla a Roma TV al termine di Roma-Crotone. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Quali sono le tue sensazioni?

Un’emozione grandissima. I primi passi che un ragazzo compie sul campo dei grandi. Fin da piccolo lo sogni. Arrivare qui deve essere sì una grandissima emozione, ma un punto di partenza per una carriera che spero sia la più lunga possibile.

Tanti tuoi colleghi stanno debuttando, è il momento giusto per mettersi in evidenza…

Con i miei compagni in Primavera abbiamo fatto un grandissimo lavoro, siamo stati aiutati dallo staff della Prima Squadra. Siamo stati molto a contatto con loro e tutti i giocatori ci hanno aiutato a migliorare. Siamo felicissimi, dobbiamo ringraziare in primis il nostro staff della Primavera e poi quello della Prima Squadra.

Dedica?

La dedica principale va alla mia famiglia, che sono dieci anni che mi porta a Trigoria e che mi sostiene nel mio percorso standomi vicino tutti i giorni. Mi hanno aiutato nella crescita dal punto di vista calcistico e come uomo.